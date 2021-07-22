Жителям Москвы объяснили, как ревакцинироваться от COVID-19 в столице

В столице стартовала программа повторной вакцинации от COVID-19. Прививку могут сделать не только москвичи, но и жители других регионов. Ревакцинация будет производиться «Спутником V» или «Спутником Лайт» во всех оборудованных для этого пунктах. Для более 320 тысяч жителей Москвы подошло время для проведения повторной вакцинации. Об этом пишут «Известия».

О начале ревакцинации в Москве 22 июля объявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы уже начали ревакцинацию в домах престарелых. С 22 июля сделать повторную прививку можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах, — сообщила она.

Жителям других регионов потребуется сертификат о первичной вакцинации из региона, откуда приехал гражданин. Для прохождения повторной вакцинации можно напрямую обратиться в соответствующий центр, либо предварительно оформив электронную запись.

Роспотребнадзор рекомендует проходить ревакцинацию не раньше, чем через полгода после первой прививки или перенесённого заболевания. Ревакцинацию в ближайшее время собираются провести Ивановская и Калужская области.

Ранее молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, что индийский штамм коронавируса опаснее для людей из группы риска. Для привитых или переболевших он не несёт смертельного риска больше, чем остальные мутации.