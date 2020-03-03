https://static.news.ru/photo/34d401ae-5d44-11ea-8a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американец страдал от непроходящей эрекции после употребления марихуаны. В один из дней она продолжалась больше 12 часов, и он обратился к врачам.

Мужчина пришёл в медицинский центр Сoliseum в штате Джорджия. По его словам, после 12 часов мучений справиться с приапизмом ему удалось только с помощью инъекций фенилэфрина, который используется для сужения сосудов.

Медики обследовали мужчину и не нашли у него никаких проблем со здоровьем. Он также рассказал, что не принимал никаких лекарств. Врачи пришли к выводу, что в приапизме виновата марихуана.

Пациент признался, что в течение полугода несколько раз в неделю употреблял марихуану, в том числе за два часа перед каждым из приступов приапизма, — написали медики в журнале Journal of Cannabis Research.

Пациент признался, что употреблял наркотик в возрасте 16–17 лет и тогда тоже страдал от нежелательной эрекции. Позже он отказался от марихуаны, а когда стал употреблять её снова, то проблема вернулась.

Врачи считают, что причиной длительной эрекции стал тетрагидроканнабинол, который взаимодействовал с каннабиоидными рецепторами. Также употребление марихуаны могло активировать тромбоциты, которые мешали оттоку крови от пениса.

Приапизм — длительная и болезненная эрекция. Она не связана с половым возбуждением. Она может привести к застою крови, воспалительным процессам и гангрене. Причины болезни плохо изучены. Среди них могут быть онкологические заболевания, болезни крови, действия лекарств, а также злоупотребление алкоголем и наркотиками.

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