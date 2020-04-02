Заражённый COVID-19 Проценко ведёт дистанционные обходы своих пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом, сообщил, что ведёт дистанционные обходы и консультации больных.
Чем занимаюсь в изоляции? Да фактически тем же самым: дистанционные консультации и обходы. сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации, внедряем браслеты, — написал медик в Facebook.
Главврач добавил, что он также тестирует отечественный аппарат искусственной вентиляции лёгких.
О том, что Денис Проценко заразился COVID-19, стало изветсно 31 марта. Медик заявил, что чувствует себя хорошо и самоизолировался в своём кабинете.
Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человека, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 216 722 случая COVID-19.
В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек.
В России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов. На Москву приходится 2475 диагнозов.
Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывает, как борется с инфекцией и чем её лечат.
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