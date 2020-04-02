Заражённый COVID-19 Проценко ведёт дистанционные обходы своих пациентов

https://static.news.ru/photo/c0535c14-74ed-11ea-8d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Protsenko/facebook.com

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом, сообщил, что ведёт дистанционные обходы и консультации больных.

Чем занимаюсь в изоляции? Да фактически тем же самым: дистанционные консультации и обходы. сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации, внедряем браслеты, — написал медик в Facebook.

Главврач добавил, что он также тестирует отечественный аппарат искусственной вентиляции лёгких.

О том, что Денис Проценко заразился COVID-19, стало изветсно 31 марта. Медик заявил, что чувствует себя хорошо и самоизолировался в своём кабинете.

Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человека, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 216 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек.

В России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов. На Москву приходится 2475 диагнозов.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывает, как борется с инфекцией и чем её лечат.