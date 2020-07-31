Учёные: высокие люди заражаются коронавирусом вдвое чаще

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Высокие люди заражаются коронавирусом в два раза чаще, выяснила международная группа учёных из Оксфордского и Техасского университетов. По данным исследователей риск резко увеличивается для людей, чей рост превышает 1,83 метра.

Это связано особенностью распространения мелких частиц выделений из дыхательных путей заражённых. Более крупные капли слюны или мокроты распространяются на небольшие расстояния, быстро опускаясь на землю или поверхности. Однако мелкие и более лёгкие капли задерживаются в воздухе до нескольких часов и разносятся по округе его потоками.

Основной способ распространения COVID-19 — при чиханье, кашле или во время разговора. Именно в такие моменты изо рта вырываются микрочастицы выделений, в которых содержатся жизнеспособные вирусные частицы.

Поначалу учёные полагали, что наибольшую опасность представляют более крупные капли, однако теперь они всё больше внимания стали уделять мелким частицам, пишет «Газета.ru».

К изучению принципов распространения инфекции они привлекли две тысячи жителей Великобритании и США. В процессе выявления факторов, повышающих риск заражения, они также выяснили, что ему в большей степени подвержены жильцы коммунальных квартир и общежитий, где используются общие кухни. Оказалось, что в США люди в таких жилищных условиях страдали от коронавируса в 3,5 раза чаще, а в Великобритании — в 1,7 раза.

Помимо этого, факторами риска стали работа в транспортном секторе, низкий уровень доходов, необходимость пользоваться общественным транспортом, а также использование наличных и даже членство в профсоюзах. Более выраженная зависимость риска заражений от этих аспектов наблюдалась в США.

В связи с этим исследователи напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях пандемии. Они призвали использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, что снижает риск распространения как аэрозолей, так и более крупных капель.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, вирусологи составили список мест, где проще всего заразиться коронавирусом. Оказалось, что бары и клубы менее опасны, чем, например, магазины у дома.