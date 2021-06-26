Врачи рассказали о рисках приёма иммуностимуляторов «на всякий случай»

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева советует не принимать иммуностимуляторы «на всякий случай» и до получения данных о состоянии иммунной системы. Об этом пишут «Известия».

По её словам, сначала нужно проверить иммунную систему и понять, какое звено нуждается в стимуляции и нужно ли это делать вообще. Кроме того, приём таких препаратов связан с развитием ревматоидного артрита.

Поскольку подобные препараты усиливают работу иммунитета, их приём может быть небезопасен и противопоказан для некоторых категорий людей. Например, для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина заявила, что неоправданное употребление таких препаратов может вызвать депрессию иммунитета и появление аутоспецифических клеток.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск.