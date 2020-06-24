Врачи рассказали, какие последствия ждут переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d7dca08e-b5c0-11ea-be48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали. Какие последствия останутся у переболевших коронавирусной инфекцией.

Они пришли к выводу, что у людей, после выздоровления, могут остаться на всю жизнь проблемы с лёгкими, а также хроническая усталость и психиатрические расстройства, сообщает «Известия» со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph.

Медики отметили, что с такими последствиями может столкнуться каждый третий пациент, который вылечился от COVID-19. Они добавили, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут быть нарушения мозга, а также повышается риск развития болезни Альцгеймера.

Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд сообщила, что уже сейчас зафиксировано большое количество людей зрелого возраста, которые ранее переболели COVID-19, а теперь не могут справиться с хронической усталостью и восстановить прежнюю трудоспособность.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, у приблизительно 30% людей, которые вылечились от коронавирусной инфекции, есть предпосылки к развитию фиброза лёгких. В ведомстве считают, что половина переболевших COVID-19 столкнутся с проблемами психического, физического и когнитивного характера. Специалисты считают, что подавляющее большинство (70%) пациентов могут страдать от бредового расстройства. Они также отметили, что часто у пациентов, переболевших коронавирусом, выявляют острое поражение сердца.

По наблюдениям британского профессора Питера Опеншоу, в среднем людям, переболевшим коронавирусной инфекции нужен год на восстановление. Однако профессор не исключает, что какая-то часть пациентов не сможет восстановиться полностью никогда.

Как писал NEWS.ru ранее, доцент кафедры факультетской терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Антон Родионов сообщил, что люди, переболевшие COVID-19, могут страдать от миокардита — воспаления сердечной мышцы. Он отметил, что пожилые люди, дети и те, кто имеет кардиологические проблемы, окажутся в зоне риска. Врач добавил, что последствия от коронавируса будут видны к концу осени.