Врачи рассказали, какие новые технологии помогают им в работе

Две трети врачей заявили, что вспомогательные медицинские технологии сделали их работу легче. Большинство респондентов (48%) назвали самым полезным нововведением системы сбора анамнеза и приложения для дистанционных консультаций и мониторинга состояния пациентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Доктор рядом» и соцсети для врачей «Доктор на работе».

Каждый пятый оценил (20%) электронные медицинские карты. И каждому шестому (16%) больше других помогает в работе система выписывания электронных рецептов. Не оценили врачи систему мобильного оповещения для повышения безопасности и поддержания ЗОЖ пожилых (6%). Также оказались непопулярны хирургические роботы для проведения операций (10%).

Женщины чаще мужчин положительно отзывались о влиянии технологий на рутинную работу: 55% против 45%. При этом мужчины чаще негативно воспринимают новые средства: 79% против 21%. И 39% опрошенных врачей не имели опыта работы со вспомогательными медицинскими инструментами.

Всего в опросе приняли участие 1288 человек из всех федеральных округов России.

Ранее иммунолог Дарья Карташева-Эмберц раскритиковала методы лечения COVID-19 российскими врачами. По её мнению, неправильный подход к лечению коронавируса в России — одна из причин самого высокого уровня смертности среди стран Европы.