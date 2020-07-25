Врачи предупредили о риске инсульта от длительного просмотра ТВ

https://static.news.ru/photo/a0638370-cee3-11ea-a37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск сердечных приступов и инсульта существенно возрастает, если проводить перед телевизором более двух часов в день, сообщают специалисты Центра исследования проблем здоровья в Великобритании Biobank.

При этом смотреть телевизор дома более вредно, чем проводить время перед экраном на работе, потому что дома люди часто перекусывают во время просмотра телепередач, передаёт Daily Mail. К тому же синий свет от экранов гаджетов нарушает сон, а нехватка сна также вредна для сердца и системы кровообращения.

Учёные сделали такие выводы, проанализировав данные, полученные в ходе эксперимента с участием 500 тысяч добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. Участники исследования заполняли анкеты, в которых отмечали время, проведённое перед голубыми экранами. Выяснилось, что у тех, кто смотрел ТВ более двух часов в сутки, риск смерти от инфаркта возрастал на 8%, а летальных исходов по другим причинам — на 5%. Замена часа просмотра телевизора часом прогулки при этом снижала риски на целых 10%.

По итогам эксперимента учёные посоветовали тем, кто не прикладывает много усилий для укрепления своего здоровья, частично заменить досуг перед телевизором прогулками или сном. Однако доктор Джой Лихи из Королевского статистического общества полагает, что результаты одного исследования вряд ли являются убедительным доказательством того, что просмотр телевизора менее двух часов в день минимизирует риски для здоровья.

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