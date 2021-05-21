Врачи объяснили, как распознать эмоциональное выгорание

Синдром эмоционального выгорания официально признан фактором, влияющим на состояние здоровья, и внесён в Международный классификатор болезней. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Томской области рассказали в Instagram, как распознать признаки такого состояния.
По словам медиков, о выгорании может свидетельствовать исчезновение эмпатии. У человека не остаётся сил на выражение таких чувств, как жалость и сочувствие. Любимые занятия и увлечения перестают доставлять радость. То, что раньше человек делал с удовольствием, теперь ему кажется бессмысленным.
Ещё один признак выгорания — нарушение аппетита и сна. Ранее любимые блюда уже не доставляют удовольствия. Даже сильная усталость не помогает приблизить сон.
При выгорании у человека снижается самооценка. Он постоянно недоволен собой и корит себя за каждый промах. Для указанного состояния также характерна постоянная усталость. Без посторонней помощи человек уже не в силах справиться со своими проблемами.
Для того чтобы избежать выгорания, врачи рекомендуют снизить требовательность к себе и перестать всё контролировать и пытаться делать всё на свете. Необходимо высыпаться, поскольку сон — лучшее средство восстановить силы. Специалисты советуют не забывать о физической активности, которая способствует повышению уровня гормона радости.
Медики также отметили, что обязательно нужно уходить в отпуск и общаться с близкими людьми.
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Ранее врачи назвали самые частые проблемы с психикой у офисных работников. В их числе хроническая усталость, подавленность, плаксивость, чувство вины и потеря самоуважения. По их словам, в 2020–2021 годах возросло число обращений по поводу тревожно-депрессивных и неврологических расстройств. Свою роль в этом сыграла пандемия коронавируса.