Врачи назвали неожиданный симптом рака у мужчин

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Постоянные боли в спине у мужчин могут указывать на прогрессирующий рак предстательной железы.

По словам врачей, на ранних стадиях признаки этого заболевания очень похожи с симптомами увеличения простаты, которое является распространённым явлением для людей пожилого возраста. Но по мере распространения опухоли могут появляться и специфические боли, передаёт Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support.

Отмечается, что рак предстательной железы может вызвать развитие вторичного рака костей, симптомами которого являются постоянные боли в области спины или бёдер. Боль усиливается в течение нескольких недель, а затем заболевание ослабляет кости и затрудняет передвижение.

Специалисты обращают внимание, что на рак предстательной железы также могу указывать более характерные симптомы — затруднённое и частое мочеиспускание, кровь в моче.

Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что язвы в полости рта могут сигнализировать о целом ряде заболеваний, среди которых злокачественные опухоли. Челюстно-лицевой хирург Кэрри Ньюлендс отметила, что язвы могут указывать на рак полости рта. Этот вид онкологических заболеваний часто вызывается вирусом папилломы человека.

Язвы во рту также могут свидетельствовать о раке шейки матки, утверждают британские врачи. Повреждения в ротовой полости бывают и механическими. В частности, иногда их вызывает неправильное использование зубной щётки, ожоги от горячей еды или трение вставной челюсти. Среди других нарушений, симптомом которых являются язвы, медики выделили дефицит витаминов и железа, болезнь Крона, герпес, красный плоский лишай и аутоиммунные заболевания. В любом случае болезненные раны во рту являются поводом обратиться к врачу, если они не заживают несколько недель, писал NEWS.ru.