Врачи назвали два неочевидных признака нехватки витамина D

https://static.news.ru/photo/b56e0d8c-d567-11ea-b9df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ania Tuzel/imageBROKER.com/Global Look Press

Недостаток одного из важнейших витаминов в организме люди нередко принимают за стресс, усталость или временное недомогание. Однако, по мнению врачей, от воспалительных процессов и даже болей в костях и суставах можно избавиться, лишь добавив в рацион питания продукты, богатые витамином D.

Есть два важных признака недостатка этого витамина: первый — боли в костях, воспалительные процессы в костях и суставах, второй — подверженность организма слишком частым простудам, пневмониям и другим инфекциям, — сообщает «Царьград».

Врачи предупреждают, что хроническое чувство усталости, депрессивность, медленно заживающие раны и потеря волос также могут быть признаками нехватки витамина D. Для его восполнения они советуют почаще есть рыбу, морепродукты, грибы, яйца, овсяную кашу и сыр, а также заниматься спортом на свежем воздухе.

Как писал NEWS.ru, большими дозами препаратов или продуктов питания невозможно за короткий срок добиться стабильного иммунитета. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он добавил, что лучше всего выполнять определённые правила — например, летом проводить больше времени на открытом воздухе, в том числе под солнцем. При этом лучше не сгорать, ибо это вредно, и не переохлаждаться у водоёма. Тяжельников отметил, что летом нужно потреблять большее количество сезонных свежих овощей и фруктов. Это поможет укрепить иммунитет и даст определённый запас витаминов на предстоящий период, когда есть серьёзная опасность заразиться простудными заболеваниями.