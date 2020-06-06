Врачи дали россиянам советы о поведении в жару

https://static.news.ru/photo/ad3b70e6-a89e-11ea-be23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики призвали россиян во время жары отказаться от тяжёлой пищи и пить больше воды.

Как рассказали «Известиям» специалисты, в жаркую погоду метаболизм снижается. Поэтому лучше уменьшить потребление мяса в пользу овощей, которые содержат влагу и витамин C, а также есть птицу, рыбу и морепродукты.

Также в жару нужно много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма. Вместо чёрного чая стоит обратить внимание на зелёный, травяной или фруктовый. Кофе желательно выпивать не более одной-двух чашек в день.

Кроме того, в жаркий день не стоит заниматься интенсивным бегом, а организму нужно давать время на восстановление. Дома несколько раз в день проветривать помещение, а также при необходимости принимать душ.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова сообщила, что в столичный регион на следующей неделе придёт июльская жара. Столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов. Уже в понедельник, 8 июня, воздух прогреется до плюс 28 градусов, а к 10 числу температура поднимется ещё на 4 градуса. Кроме того, вместе с потеплением в городе нормализуется атмосферное давление, отметила синоптик, писал NEWS.ru.