Врачи дали россиянам советы о поведении в жару

Медики призвали россиян во время жары отказаться от тяжёлой пищи и пить больше воды.
Как
Также в жару нужно много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма. Вместо чёрного чая стоит обратить внимание на зелёный, травяной или фруктовый. Кофе желательно выпивать не более одной-двух чашек в день.
Кроме того, в жаркий день не стоит заниматься интенсивным бегом, а организму нужно давать время на восстановление. Дома несколько раз в день проветривать помещение, а также при необходимости принимать душ.
Ранее главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова сообщила, что в столичный регион на следующей неделе придёт июльская жара. Столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов. Уже в понедельник, 8 июня, воздух прогреется до плюс 28 градусов, а к 10 числу температура поднимется ещё на 4 градуса. Кроме того, вместе с потеплением в городе нормализуется атмосферное давление, отметила синоптик, писал NEWS.ru.
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