Москву накроет тридцатиградусная жара

https://static.news.ru/photo/23ea154a-a650-11ea-9528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичный регион на следующей неделе придёт июльская жара. Столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов. Об этом сообщила главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

Минимальная температура ночью около плюс 10 градусов, днём в субботу — плюс 21 градус, а в воскресенье ещё теплее — плюс 24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы, — рассказала она в интервью «Российской газете».

Уже в понедельник 8 июня воздух прогреется до плюс 28 градусов, а к 10 числу она поднимется ещё на 4 градуса. Кроме того, вместе с потеплением в городе нормализуется атмосферное давление, отметила синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, которые ожидает жаркий июнь. По его словам, более высокая температура, нежели обычно, установится в первый месяц лета и на Чукотке. Синоптик пояснил, что в целом характерная для этого времени погода ожидается в Новосибирской, Омской, Кемеровской области и Тыве, писал NEWS.ru.