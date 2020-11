Врач заявила о повышенном риске для веганов заразиться COVID-19

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Болезнь, получившая название VEXAS, смертельно опасна для взрослых людей, так как одно из её продлений — образование тромбов, следует из данных, полученных международной группой учёных. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Заболевание приводит к летальному исходу в 40% случаев. Причиной развития патологии исследователи считают соматические мутации в генах UBA1, передаёт РЕН.ТВ. У пациентов с VEXAS часто развеивается не поддающийся терапии воспалительный...