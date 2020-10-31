Врач заявила о повышенном риске для веганов заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/b0c5ed6e-1bf2-11eb-aa1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Веганы, исключающие их рациона продукты животного происхождения, отказываются также от важных витаминов, которые не синтезируются в организме самостоятельно. Поэтому они имеют повышенный риск заразиться коронавирусом, заявила врач.

Медработники ответили на вопросы про коронавирус и веганов по случаю 1 ноября — Всемирного дня вегана, передает РИА Новости.

Врачи, между тем, обратили внимание на вред веганства, так как отказ от пищи животного происхождения способен серьёзно ослабить организм человека. Врач эпидемиолог Ольга Ненастина удивилась тому, что есть люди, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, формирующие иммунитет. Это делает их более подверженными коронавирусу, считает она.

Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов, — рассказала врач.

Она обратила внимание, что веганство приводит к возникновению повышенного риска заражения COVID-19. Это происходит по причине недостатка эссенциальных витаминов, то есть тех, которые не вырабатываются в организме самостоятельно.

Как сообщал NEWS.ru, ранее семейная пара из американского штата Флорида предстала перед судом после гибели их полуторагодовалого сына. В его смерти обвинили отца и мать: те в буквальном смысле заморили ребёнка голодом.

В марте стало известно, что в России могут ввести уголовное и административное наказание за кормление детей по системам питания, которые исключают из рациона мясо.