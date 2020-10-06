Врач заявил, что ограничения по COVID-19 дадут результат в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/d302c0cc-07c6-11eb-9fbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые результаты от введённых в ряде регионов России ограничений будут заметны через 10 дней, в настоящее время происходящее в стране напоминает май 2020 года, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, с 5 октября россияне стали жить по-новому: были закрыты школы, лица старше 65 лет и с хроническими заболеваниями должны оставаться дома, а 30–50% персонала переведены на дистанционную работу.

Думаю, через дней 10 мы увидим всё-таки результат этой политики, — отметил Малышев, слова которого приводит РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней. Что касается регионов, то в особой группе риска те, где первой волны не было.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

В мире за время пандемии заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались свыше 1 млн.