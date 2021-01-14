Врач рекомендовал отказаться от крещенских купаний сделавшим прививку

https://static.news.ru/photo/90a2ac80-56f2-11eb-969e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач не рекомендует окунаться в прорубь на Крещение тем, кто привился от коронавируса. Отказаться от купаний стоит и тем, у кого есть подозрение на любое другое заболевание, считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Если какое-то подозрение на заболевание — не только на коронавирус, любое. Человек должен быть здоровым, человек должен быть вне обострения его заболевания. Безусловно, если он получил вакцину, лучше купанием пренебречь, — приводит слова доктора РИА Новости.

Другой врач советует людям, которые решили окунуться в прорубь, предварительно обследоваться у кардиолога. Резкое погружение в ледяную воду может спровоцировать сердечный приступ.

В разных районах Москвы идёт активная подготовка к крещенским купаниям. В Северо-Западном административном округе Москвы появятся семь мест для купаний. В Митино место будет расположено в ландшафтном парке на улице Барышиха, рассчитанное на пять тысяч купающихся. В Покровском-Стрешнево купаться можно будет в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево».

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова прокомментировала влияние крещенских купаний на иммунитет от коронавируса. Взаимосвязь купаний и развития иммунитета от болезни не доказана.