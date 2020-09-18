Врач разъяснила, насколько опасны мутации COVID-19

https://static.news.ru/photo/3a3ef082-f9a1-11ea-a89a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова прокомментировала информацию о том, что в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, из всех мутаций 22 зафиксировались и стабильно наследуются.

Вирусу свойственно мутировать, коронавирусу тоже свойственно мутировать. Вакцина против него, скорее всего, поливалентная, то есть она действует против нескольких штаммов коронавируса. Но предугадать последующие мутации вообще невозможно. Есть определённые математические расчёты, прогнозирование, но всё равно это та история, которую сложно предугадать с высокой точностью, — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

По её словам, вакцина не будет эффективна против всех штаммов. Она отметила, что некоторые мутации ослабляют вирус. При этом есть факторы, которые его усиливают.

На мутацию вируса влияют условия, внешние факторы: температура, влажность. То есть в разных климатических зонах, как правило, возникают разные мутации. Наша страна обладает разными климатическими зонами, и могут в разных частях действовать разные штаммы, — добавила врач-эндокринолог.

За последние сутки в России выявлено 5905 новых случаев коронавируса. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 5339 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровели 901 207 человек.

Как писал NEWS.ru, первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев.