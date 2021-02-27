Врач рассказала, защитит ли высокий уровень антител от коронавируса

https://static.news.ru/photo/23dd76ba-7949-11eb-846b-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Высокий уровень антител в крови не является панацеей от коронавируса. Это не показатель защиты от инфекции, так как она должна быть комплексной.

Для комплексной защиты от коронавируса необходим достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, считает замглавы научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Специалист рекомендует не гоняться напрасно за высоким уровнем антител, так как чрезмерная стимуляция иммунитета не приносит ничего хорошего, приводит слова учёной KP.RU.

Врач также разъяснила, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» разработана без того, чтобы создавать потом большое количество антител и сохранять их высокий уровень. Вакцина нацелена на выработку антител, которые борются именно с коронавирусом.

При разработке препарата были отобраны самые консервативные участки белка коронавируса, которые обеспечат формирование эффективного иммунитета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова считает, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» может быть безопаснее для аллергиков и раковых больных по сравнению с другими препаратами. Ускоренный порядок регистрации вакцин стал возможен после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией.