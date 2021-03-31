Врач рассказала, почему весной учащаются головные боли

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Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, почему с приходом весны у многих всё чаще появляется головная боль. Она отметила, что в Москве стали чаще жаловаться на подобные недомогания.

Не так давно у нас начались солнечные дни, они были достаточно яркими, и эта погода вызвала плохое самочувствие у людей. Многие наши пациенты жаловались на спазмы сосудов, на головные боли, на мигрени, — поведала специалист в интервью телеканалу «Москва 24».

Лапа уточнила, что такое происходит даже не столько из-за самого солнца, а из-за смены сезонов. По её словам, в этот переходный период обостряются все хронические сосудистые заболевания, в том числе и вегетососудистая дистония. Таким образом, люди чаще чувствуют себя нехорошо именно при смене погоды.

Ещё одной причиной недомогания является авитаминоз. В частности, из-за недостаточного количества солнца после зимы многие страдают из-за нехватки витамина D. Кроме того, в овощах и фруктах по весне не содержится достаточное количество полезных элементов, из-за чего организм недополучает витамины. Особенно остро сказывается на людях с сосудистыми заболеваниями дефицит витамина B.

В связи с этим специалист посоветовала в такие периоды еще тщательнее следить за своим иммунитетом и состоянием ЖКТ, а также обратиться к врачу, чтобы получить рекомендацию о том, какие витаминные комплексы стоит пропить.

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