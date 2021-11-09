Врач рассказала, почему умирают вакцинированные от COVID-19

Пациенты, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут умереть от COVID-19 из-за снижения эффективности вакцины. Речь идёт о пожилых людях и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом заявила директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Англии доктор Сьюзан Хопкинс, передаёт The Independent. Она рекомендовала гражданам не откладывать ревакцинацию.

Мы по-прежнему наблюдаем случаи смерти в основном среди невакцинированного населения, <...> но всё чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных, — сказала Хопкинс.

Она отметила, что эффективность вакцин, как правило, быстрее снижается у лиц, относящихся к группам риска. По данным ряда исследований, действие препарата ослабевает уже через пять-шесть месяцев после получения второй дозы. В связи с этим врач порекомендовала гражданам из групп риска «как можно скорее получить третью дозу» вакцины.

Хопкинс добавила, что смертность от COVID-19 среди пожилых британцев также связана с тем, что 5% граждан не прошли весь курс вакцинации.

Ранее учёные из Монреальского университета (Канада) выяснили, что у многих пожилых людей, перенёсших коронавирус в начале пандемии, сохраняется иммунитет против «дельта»-штамма. При этом у вакцинированных более высокий титр антител, чем у переболевших, а у переболевших и затем вакцинированных показатель ещё выше.