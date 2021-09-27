Врач рассказала о новых частых симптомах COVID-19

В последнее у пациентов с COVID-19 всё чаще стали встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Примерно у 10% заболевших это единственные проявления болезни. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель отделе клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По словам Омаровой, по результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией общая распространённость желудочно-кишечных симптомов составляет в настоящий момент 15%.

Наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Причем у 10% пациентов с коронавирусной инфекцией отмечались только желудочно-кишечные симптомы без респираторных нарушений, — сообщила специалист.

По её словам, во вторую волну пандемии желудочно-кишечные проявления коронавируса стали встречаться намного чаще. Причиной этому стали мутации вируса. Поражению органов пищеварения при этом способствует высокая проницаемость слизистой оболочки ЖКТ из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции.

Также Хадижат Омарова отметила, что в настоящее рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт может служить так называемыми входными воротами для коронавируса наравне с органами дыхания.

Ранее российский врач-инфекционист предположил, что пандемия коронавируса продлится ещё не меньше года.