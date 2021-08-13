Терапевт рассказала, какие анализы нужно сдавать ежегодно

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в разговоре с «Москвой 24» рассказала, какие анализы необходимо сдавать ежегодно для контроля здоровья организма.

Основные анализы, которые всегда при консультации назначают: общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Каждый из них настоятельно рекомендуется сдавать не реже раза в год, — отметила специалист.

Она пояснила, что если есть хоть малейшие жалобы на здоровье, то в первую очередь необходимо сдавать общий анализ крови. Он может выявить возможную анемию и нарушение в клеточном иммунитете. Кроме того, по нему можно увидеть различные воспалительные процессы в организме и прочие нарушения показателей, сообщает терапевт.

В свою очередь биохимический анализ крови может рассказать о работе органов и различных процессов в организме. Например, показатель билирубина может сообщить о том, как работает печень. Изменение уровня глюкозы свидетельствует о наличии сахарного диабета и так далее.

Общий анализ мочи может сообщить об общем состоянии организма и выявить наличие воспалительных процессов. Также он наглядно показывает работу почек и есть ли там камни, рассказала Лапа.

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