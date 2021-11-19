Врач рассказала, на что обратить внимание после коронавируса

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова посоветовала, на что обратить внимание после перенесённого коронавируса. В первую очередь надо следить за дыхательной и сердечно-сосудистой системой, приводит рекомендации медика ПРАЙМ.

Понять, всё ли в порядке в организме, поможет простой тест.

Это позволяет сделать тест шестиминутной ходьбы. Провести его можно и самостоятельно. Задача — пройти как можно большую дистанцию за шесть минут в собственном темпе. Если за положенное время человек проходит менее 550 м, это свидетельствует о нарушении работы сердца или лёгких, — рассказала специалист.

Пройти такие тесты можно и под наблюдением врачей в любой поликлинике в рамках углублённой диспансеризации после коронавируса. Также можно и нужно проверить артериальное давление, которое часто выходит из-под контроля после перенесённого заболевания.

Прежде чем обратиться к врачу, можно в течение трёх недель понаблюдать за своим давлением — записывать утренние и вечерние показатели, анализировать их. И если значения превышают 140/90, то надо обратиться к врачу для назначения лечения.

Также Рябкова рекомендовала провести исследование Д-димера после коронавируса, перенесённого в средней форме и выше. Это показатель поможет установить интенсивность тромбообразования. Людям с сахарным диабетом, преддиабетом или факторами риска надо замерить уровень глюкозы, который часто даёт сбои после коронавируса.

Ранее врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким заявила, что постковидный синдром иногда развивается в форме, которая способна оказаться фатальной даже для молодёжи. Речь идёт о нарушениях свёртываемости крови.