Терапевт рассказала, как выявить болезни по глазам

https://static.news.ru/photo/0d4e19c8-8983-11eb-87d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По состоянию глаз можно выявить признаки серьёзных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

Покраснение или жжение может сигнализировать об инфекции, отёки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а жёлтые белки могут говорить о заболевании печени. Таким образом можно даже выявить тяжёлые заболевания, например, рак или кровоизлияние в мозг.

Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина, — цитирует её Пятый канал.

А вот если вокруг радужки появилась золотая кайма, то это может свидетельствовать о болезни Вильсона — Коновалова. Ещё один опасный симптом — появление красных пятен. Он говорит о разрыве мелких капилляров и проблемах с давлением.

Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки — когда один уже другого и мало реагирует на свет, — добавила Ескова.

Выпуклость глаз и неполнота их прикрытия свидетельствует о проблемах с щитовидной железой. А вот дёргающееся веко свидетельствует о нарушении обмена магния.

Одними из самых опасных симптомов являются тёмные пятна и изменение цвета зрачка. При этом нужно немедленно посетить онколога, ибо это могут быть признаки меланомы.

Как писал NEWS.ru, плохое состояние волос и ногтей может наблюдаться у людей, страдающих анемией. Врач-терапевт Арина Жегалина также отметила, что часто к анемии приводит дефицит железа в организме. Причиной этого может стать недостаточное потребление продуктов животного происхождения, сильная потеря крови, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.