Врач рассказала, как спасти здоровье при задымлении на курортах

Бушующие лесные пожары в Турции могут отразиться на состоянии здоровья туристов. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24» рассказала, как вести себя в условиях задымлённости на курортах, чтобы спасти своё здоровье.

Романенко отметила, что лучше всего покинуть опасную зону и обеспечить себе постоянный приток свежего и чистого воздуха. Если такой возможности нет, то нужно оставаться в закрытых помещениях, а не на улице. Также может помочь увлажнение воздуха в помещении.

Чтобы не отравиться продуктами горения, следует использовать респираторы, также подойдут и обычные медицинские маски. Главное, по словам врача, не проводить в них слишком много времени.

Здесь нужен баланс: ходить в масках в жаркое время года — это повышенная влажность, которая может ещё больше усугубить ситуацию. То есть нужно надевать их с осторожностью, на короткий промежуток времени, если нужно быстро пройти какую-то задымлённую местность, — пояснила Романенко.

Она также добавила, что при признаках плохого самочувствия нужно сразу обращаться к врачу.

Ранее генконсульство РФ в Анталье призвало быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян.

Как сообщалось, вечером 29 июля турецкие власти провели превентивную эвакуацию туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города. Россиян среди пострадавших нет.