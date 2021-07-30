Врач рассказала, как спасти здоровье при задымлении на курортах

Бушующие лесные пожары в Турции могут отразиться на состоянии здоровья туристов. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24» рассказала, как вести себя в условиях задымлённости на курортах, чтобы спасти своё здоровье.
Романенко отметила, что лучше всего
Чтобы не отравиться продуктами горения, следует использовать респираторы, также подойдут и обычные медицинские маски. Главное, по словам врача, не проводить в них слишком много времени.
Здесь нужен баланс: ходить в масках в жаркое время года — это повышенная влажность, которая может ещё больше усугубить ситуацию. То есть нужно надевать их с осторожностью, на короткий промежуток времени, если нужно быстро пройти какую-то задымлённую местность, — пояснила Романенко.
Она также добавила, что при признаках плохого самочувствия нужно сразу обращаться к врачу.
Ранее генконсульство РФ в Анталье призвало быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян.
Как сообщалось, вечером 29 июля турецкие власти провели превентивную эвакуацию туристов из нескольких гостиниц, оказавшихся в зоне риска. Они были временно размещены в отелях в безопасной части города. Россиян среди пострадавших нет.