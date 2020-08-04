Врач рассказала, как правильно вставать с кровати страдающим гипертонией

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Людям с хронической гипертонией следует соблюдать ряд рекомендаций, связанных как с приёмом медикаментов, так и с некоторыми ритуалами при пробуждении, рассказала ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Галина Холмогорова.

Медик попросила людей с повышенным давлением помнить о том, что их заболевание необходимо лечить постоянно и длительно.

Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и «бросаются» на какие-то народные средства. Всё это заканчивается довольно плохо, — предостерегла Холмогорова.

Пр этом препараты, которых сейчас на рынке много и среди них есть очень эффективные, назначать должен только врач. Также в интервью каналу «Звезда» медик рассказала , что у больных гипертонией «нет и не будет нормального артериального давления», но есть некий целевой уровень давления, достичь которого можно при аккуратном и регулярном приёме лекарств.

Кроме того, больным гипертонией нужен более длительный сон, чем здоровым людям, около десяти часов. При пробуждении им следует сначала сделать небольшую зарядку, не спуская ног с постели, после поставить ноги на пол и ещё немного подвигаться. А вставать с кровати нужно держась за спинку кровати или стула, посоветовала Холмогорова.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты из Blood Pressure UK (Великобритания), опираясь на результаты проведённого в Швеции исследования, пришли к выводу, что одним из самых эффективных натуральных продуктов, которые могут помочь в борьбе с гипертонией, является шпинат.