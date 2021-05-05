Врач рассказал об опасности употребления алкоголя переболевшим COVID-19

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн разъяснил, почему переболевшим коронавирусом опасно принимать алкоголь. В этом случае на вирусную интоксикацию накладывается ещё и алкогольная, уверяет доктор в интервью РИА Новости.
В результате по организму наносится двойной удар и вся биохимическая картина «ломается».
Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается ещё и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается, — говорит главный нарколог столицы.
Врач отметил, что употребление спиртного вредно не только для больного, но и для здорового человека. Особенно нельзя принимать спиртное в душных помещениях. Тогда может наступить гипоксия головного мозга и возникнуть проблемы с сердцем, предупреждает Брюн.
Как сообщалось ранее, врач-диетолог Ольга Шмелёва назвала наименее вредный алкоголь, который содержит меньше всего килокалорий и содержит антиоксиданты. Это сухое вино, которое наносит организму меньше всего вреда.