Врач рассказал об опасности употребления алкоголя переболевшим COVID-19

https://static.news.ru/photo/788ffe32-ae1c-11eb-9111-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн разъяснил, почему переболевшим коронавирусом опасно принимать алкоголь. В этом случае на вирусную интоксикацию накладывается ещё и алкогольная, уверяет доктор в интервью РИА Новости.

В результате по организму наносится двойной удар и вся биохимическая картина «ломается».

Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается ещё и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается, — говорит главный нарколог столицы.

Врач отметил, что употребление спиртного вредно не только для больного, но и для здорового человека. Особенно нельзя принимать спиртное в душных помещениях. Тогда может наступить гипоксия головного мозга и возникнуть проблемы с сердцем, предупреждает Брюн.

Как сообщалось ранее, врач-диетолог Ольга Шмелёва назвала наименее вредный алкоголь, который содержит меньше всего килокалорий и содержит антиоксиданты. Это сухое вино, которое наносит организму меньше всего вреда.