Врач рассказал о выгодах России от одобрения ВОЗ «Спутника V»

Авторитет «Спутника V» поднимется на международной арене после признания Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от коронавируса. По мнению врача-иммунолога и эксперта в сфере экономики здравоохранения Николая Крючкова это может произойти уже в конце ноября, передаёт Lenta.ru.

Это происходит довольно быстро: процедура занимает где-то месяц-полтора, потому можно предположить, что нашу вакцину одобрят до конца ноября. Для нас это сулит ряд положительных последствий. Первое — всё, что связано с ЕС. На этом фоне отношение к российскому препарату однозначно потеплеет, он попадет в авторитетный список ВОЗ, что может заставить Запад пересмотреть возможность одобрения «Спутника V» на своей территории, — аргументировал Крючков.

Одобрение «Спутника V» также поможет российскому препарату пройти сертификацию в странах Африки и Латинской Америки, поскольку местные власти во многом опираются на рекомендации ВОЗ. Помимо этого он выделил дань уважения, которую заслуженно отдадут российским врача за создание вакцины от коронавируса. Также Крючков напомнил, что в случае признания «Спутника V», вакцинированные им туристы смогут беспрепятственно посещать зарубежные страны.

Ну и, конечно, это имиджевая история. Работы отечественных ученых получат лестные отзывы в международном сообществе, что, конечно, приятно и хорошо. И четвертое — одобрение нашей вакцины ВОЗ даст возможность обойти ограничения в других странах тем россиянам, у которых есть сертификат о вакцинации «Спутником», — резюмировал врач.

Ранее научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан оценила «Спутник V». По её мнению, «это очень хорошая вакцина».