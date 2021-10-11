Врач рассказал о влиянии пандемии на психику людей

Во время пандемии коронавируса люди стали больше интересоваться теориями заговора, чаще сталкиваться с депрессией, многие начали бояться заболеть. Это вызывает нарушения сна, расстройства системы пищеварения, рассказал argumenti.ru доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

По его словам, связанные с пандемией опасения даже после её завершения надолго останутся в мыслях людей со слабой психикой. Шмилович добавил, что люди стали бояться простого насморка и гриппа.

Также специалист видит опасность в социальном дистанцировании: виртуальное взаимодействие не может заменить живое, люди вынуждены подменять даже романтическое общение онлайном, от этого они раздражаются. Медик заявил, что после окончания пандемии важно вернуться в реальность.

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что повышенная температура тела может сохраняться более полугода после перенесённого коронавируса. Также остаётся неразрешённой проблемой и потеря обоняния после заболевания.

Тем временем число случаев COVID-19 за неделю в России стало максимальным в 2021 году. За последние семь дней в России выявлено 188 829 новых случаев заражения коронавирусом.