Врач рассказал о риске потерять слух при COVID-19

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Одно из возможных осложнений после коронавирусной инфекции связано с потерей слуха. О том, кто входит в группу риска, рассказал директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета профессор Валерий Свистушкин.

По словам специалиста, людей, которые могут столкнуться с такой проблемой, немного. Наибольшие шансы получить осложнение на слух есть у тех, кто имел предрасположенность к тугоухости и до заражения COVID-19. Кроме того, Свистушкин выделил среди возможных сопутствующих факторов гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет и сердечно-сосудистые изменения.

Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов, - цитирует Свистушкина KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Национальный исследовательский центр имени Гамалеи предложил ввести в России карантин в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. По мнению главного научного сотрудника центра Виктора Зуева, сейчас остановить распространение коронавируса в стране невозможно. Напомним, по данным на 20 октября за сутки в России выявлено 16,3 случаев заражения COVID-19.