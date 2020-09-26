Врач рассказал о признаках «малого инсульта»

https://static.news.ru/photo/6257a11c-017c-11eb-8188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врач-ангионевролог, глава службы «СТОП-Инсульт» Евгений Широков назвал признаки «малого инсульта».

По его словам, такое понятие, как «микроинсульт», используется исключительно на бытовом уровне — официально его не существует.

Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами, — сообщил он РБК.

Широков перечислил эти симптомы. По его словам, к ним относятся нарушение речи и зрения, слабость или онемение рук и ног, а также головокружение.

При этом эти симптомы протекают без поражения мозга. Для «малых инсультов» они могут сохраняться в течение нескольких дней. По словам медика, очаговые повреждения можно увидеть на КТ или МРТ. Однако при транзиторных ишемических атаках таких повреждений нет.

Ранее NEWS.ru писал о существовании нетипичных признаков инсульта. По словам доцента кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустема Гайфутдинова, большинство россиян знают лишь о главных симптомах, к которым относятся асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия. Однако есть ещё ряд неочевидных признаков, которые сигнализируют об опасном состоянии.