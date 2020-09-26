Невролог перечислил симптомы приближающегося инсульта

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Врач-невролог рассказал о существовании нетипичных признаков инсульта. По его словам, большинство россиян знают лишь о главных симптомах, к которым относятся асимметрия лица, расстройство речи и нарушения равновесия. Однако есть ещё ряд неочевидных признаков, которые сигнализируют об опасном состоянии.

О приближающемся ударе может свидетельствовать высокое давление, покалывания в области щеки, языка, слабость в кисти, опущение уголков рта и выпадение полей зрения, рассказал URA.RU доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.

По его словам, способности мозга к восстановлению весьма ограничены, поэтому если все перечисленные симптомы прошли в течение 15–30 минут, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо вовремя обратиться к медикам и провести полноценное обследование.

Специалист отметил, что в случае настоящего инсульта медицинскую помощь необходимо оказать в первые 90 минут. Тогда велика вероятность восстановления функций мозга. Ещё важнее, по мнению невролога, проводить профилактику: контролировать показатели сахара, давления и холестерина.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала простой метод снизить риск возникновения рака или инсульта. В этом, по её словам, поможет регулярная физическая активность, в частности езда на велосипеде три раза в неделю в течение 30 минут.