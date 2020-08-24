Врач рассказала о простом способе снизить риск рака и инсульта

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала простой метод снизить риск возникновения рака или инсульта. В этом, по её словам, поможет регулярная физическая активность, в частности езда на велосипеде три раза в неделю в течение 30 минут.

В своём Instagram она рассказала , что эффективность этого способа показали недавнее исследование, в котором приняли участие перенёсшие инфаркт миокарда мужчины. У них взяли необходимые анализы и произвели замеры веса и окружности талии, после чего предложили в течение трёх месяцев три раза в неделю по полчаса ездить на велосипеде.

Спустя три месяца выяснилось испытуемые были обследованы повторно. Выяснилось, что за это время уровень хорошего холестерина у них вырос почти на четверть. Кроме того,значительно снизился эстрадиол, который является женским половым гормоном. В частности, его уровень упал на 45 процентов — с 50,1 до 27,8 пикограмма на миллилитр. По словам врача, эстрадиол выше нормы связан с повышенным риском внезапной смерти от сердечно-сосудистых патологий.

Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно, — заключила Павлова.

Ранее хирург, онколог Иван Карасёв рассказал, какие люди наиболее часто сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Оказалось, что это напрямую связано с образом мышления. По его словам, зачастую рак поражает людей с пессимистичным образом мышления, агрессивных и неудовлетворённых жизнью. Он отметил, что его опыт и наблюдения показывают: позитивный и общительный человек меньше подвержен риску заболеть онкологическим заболеванием, чем закрытый и пессимистичный.

Онколог добавил, что точные причины образования раковых клеток по-прежнему неизвестны, однако многочисленные исследования выявили некоторые факторы, увеличивающие риск развития онкологического заболевания. Среди них — постоянные стрессы, нездоровое питание и хронические воспаления, писал NEWS.ru.