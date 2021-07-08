Врач рассказал о подробностях ревакцинации россиян от COVID-19

В РФ началась кампания по ревакцинации от COVID-19. Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов в интервью радио Sputnik рассказал, почему важно получить дополнительную дозу вакцины.

По словам специалиста, коронавирус постоянно мутирует и пока сложно сказать, насколько хорошо защищены от новых штаммов люди, имеющие антитела.

Поэтому и было принято решение вирусологами, иммунологами, эпидемиологами и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины, — объяснил медик.

Михаил Костинов отмечает, что вторичная вакцинация может иметь свои особенности и зависит от того, как человек перенёс первую вакцинацию. При этом медики имеют арсенал средств, чтобы нивелировать неприятные последствия, если таковые наблюдались. В частности, может меняться вакцинный препарат.

Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, формировалась местная реакция, возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации, — сообщил Костинов.

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