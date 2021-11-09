Врач рассказал, когда начнётся вакцинация детей

Вакцинация детей от коронавируса в России может начаться в 2022 году. Об этом в разговоре с «Царьградом» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, штамм «дельта» отличается высокой заразностью, что и обусловило его быстрое распространение среди несовершеннолетних.

Думаю, вакцинация должна начаться в 2022 году. Сейчас все силы брошены на то, чтобы остановить эту тяжелейшую волну ковида. Как только мы её остановим, у нас будет время, чтобы организовать вакцинацию среди детей. Это будет январь и февраль 2022 года, — сообщил Прокофьев.

Он добавил, что прививать детей будут по решению родителей, добровольно.

«Дельта»-штаммом объяснил рост заболеваемости среди детей и врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, особенно возрастает риск заражения ребёнка, когда болеют все члены семьи.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крюков заявил, что вакцинация детей и подростков от COVID-19 — необходимость, которую российскому обществу предстоит принять. Он добавил, что детям и подросткам будут при вакцинации вводить «разбавленный вариант» «Спутника V» — вакцину «Спутник М».