Врач рассказал, для кого жара может стать смертельной

Директор Института персонализированной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач-кардиолог Филипп Копылов рассказал, для кого летний зной может стать смертельным. Его слова приводит «Радио 1».

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо очень аккуратно относиться к себе, когда очень жаркая погода. Опасно обезвоживание. Но опасен и сам по себе перегрев, — уточнил медик.

Он отметил, что из-за жары может подняться артериальное давление. Кроме того, люди с подобными заболеваниями отличаются не самым лучшим теплообменом. Им врач посоветовал пить больше воды и не забывать принимать лекарства.

Впрочем, жара может стать смертельной и для других пациентов с хроническими заболеваниями. Копылов подчеркнул, что чем тяжелее заболевание, тем выше риск летального исхода.

Такой фактор, как жара, оказывает серьёзное негативное влияние. Так что в опасности все, кто тяжело болеет, — добавил врач.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшее время москвичей ждёт «холодная передышка», но она не будет долгой.