Врач призвала людей «запивать» стресс

При стрессовых ситуациях «запивать» их водой или снимать эмоциональное напряжение физической нагрузкой призывает кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Зухра Павлова. При этом она предупредила, что «заедать» подобные ситуации ни в коем случае нельзя, даже полезной пищей.
В интервью радио Sputnik Павлова
По словам медика, сам факт «заедания» стимулирует к приёму пищи, но если сегодня это будет полезный продукт, то завтра его может не оказаться под рукой и в дело пойдёт гамбургер или что-то похожее.
Стресс нужно «запивать», заявила Павлова. Вода при эмоциональных перегрузках становится эффективной альтернативой любой еде.
Когда мы «запиваем» стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьём воду, эта связь прекращается и гормоны не вырабатываются, — пояснила врач.
Также можно обратиться к физическим упражнениям, которые послужат естественной защитой от стресса, посоветовала Зухра Павлова.
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