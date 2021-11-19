Врач предсказал превращение коронавируса в сезонное заболевание

Когда люди адаптируют иммунитет к коронавирусу и станут меньше им болеть, COVID превратится в сезонное заболевание по типу насморка или гриппа, заверил пульмонолог Александр Карабиненко. По его мнению, человек приспособится к вирусу примерно через пять лет, пишет Lenta.ru.

Повышает вирус свою сопротивляемость — человек иммунитет повышает, следит за профилактикой COVID-19, и он будет болеть меньше и меньше. Тогда у нас эта инфекция перейдет в разряд острых респираторных заболеваний, как насморк, грипп и так далее, — предсказал Александр Карабиненко.

Он призвал не понимать разобщенно существование микроорганизмов и людей. По его словам, человек учиться адаптироваться к вирусу и вирус, в свою очередь, приспосабливается к условиям жизни человека. Карабиненко заявил, что обычно люди адаптируются к новому вирусу за два-три года, но иногда этот срок может занимать и четыре-пять лет.

То есть в пределах пяти лет люди будут переносить COVID-19, адаптироваться, выздоравливать. Ничего сложного в этом нет — это закон существования жизни на этой планете, — резюмировал он.

Ранее Билл Гейтс предсказал скорое окончание пандемии. По мнению миллиардера, она пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».