Врач посоветовал комплекс упражнений, увеличивающих рост

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Из-за компрессии позвонков люди с возрастом становятся ниже. Энерготерапевт, реабилитолог и массажист Дмитрий Сандул считает, что рост вполне можно восстановить, если регулярно выполнять комплекс упражнений.

Главная причина кроется в тазобедренных суставах. Ноги с годами становятся короче, они как бы врастают обратно, вкручиваются в тазобедренные суставы, — сообщил в эфире радио Sputnik Сандул.

По его словам, суставы можно «выкрутить обратно». Для этого нужно заниматься растяжкой и регулярно делать специальные упражнения. Первое — встать ровно, расслабиться и толкнуть таз под себя, «подгрузить» копчик. Это «включит» мышцы живота и поможет растянуть поясницу и спину. Нужно выполнить 10 таких поджатий.

Следующее упражнение — наклоны вниз. Для этого нужно расслабить поясницу и спину, чтобы межпозвоночные диски освободились от компрессии. Вниз наклоняться мягко и плавно, считая от 5 до 10, затем подняться. Сделать нужно 10 таких наклонов.

Далее — упражнение на «раскручивание» ног. Нужно опереться одной рукой на стену или стул и вращать ногой от себя и к себе: 5 раз в одну сторону и 5 — в другую. Потом то же самое проделать другой ногой. Основная задача — «раскрутить» суставы в тазу.

Ключевое упражнение для таза — когда мы ложимся на спину и поджимаем к себе ногу, разворачиваем пятку вниз и делаем круговые движения ногой, как будто пяткой пытаемся коснуться ягодицы. Делаем это сначала в одну сторону, потом в другую по 10 раз, — рассказал врач.

После этого упражнения нужно сесть, расставив ноги как можно дальше друг от друга, и аккуратно вытянуться вперёд, затем подняться. И так несколько раз. Благодаря этому хорошо вытягивается спина и идёт работа с суставами.

Сандул советует выполнять этот комплекс упражнений ежедневно. Тогда, по его словам, результат будет заметен очень быстро, спина выпрямится, а рост восстановится.

Как писал NEWS.ru, жительницы России стали в четыре раза реже заниматься спортом и физическими упражнениями. Если в 2014 году они уделяли этому виду деятельности 7,9% свободного времени в будние дни и 9% в выходные, то в 2019-м этот показатель составлял 1,9% и 1,6% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Мужчины же в 2014 году тратили на занятия спортом и физическими упражнениями 6,9% свободного времени в будние дни и 8,8% в выходные. Спустя пять лет эти показатели составляли 2,9% и 2,6% соответственно. При этом стоит подчеркнуть, что если в 2014 году женщины занимались спортом больше мужчин, то в 2019 году ситуация изменилась.