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Причиной возникновения осложнений при коронавирусной инфекции может стать превышенный индекс массы тела. Об этом сообщила профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва.

При этом в беседе с «Москвой 24» врач отметила , что из-за своей физиологии люди с ожирением подвержены большей опасности при заражении не только COVID-19, но и другими вирусными заболеваниями.

Со всей ответственностью подтверждаю, что индекс массы тела напрямую коррелирует с факторами риска, связанными не только с коронавирусной инфекцией, но и другими вирусными инфекционными заболеваниями, — сказала Королёва.

Также врач согласна со своими коллегами, которые утверждают, что люди с лишним весом подвержены проблемам с лёгкими. Причина в том, что накопленный жир поднимает диафрагму и уменьшает их объём.

Из-за этого нижние доли лёгких плохо вентилируются, соответственно, это является фактором риска для любых лёгочных заболеваний. Если такой человек заражается коронавирусом, спасти его будет значительно сложнее относительно среднестатистического человека с нормальным весом, — пояснила профессор.

При этом Королёва подчеркнула, что не только проблемы с лёгкими могут стать причиной возникновения осложнений. Состав клетки организма пациента с лишним весом также влияет на картину течения болезни. Дело в том, что из-за ожирения клетки человека наполняются не только жировым содержимым, но и шлаками и токсинами. И это тоже, как отметила Королёва, является «дополнительными факторами риска для быстрого развития заболевания и совершенно ненужных исходов».

Людям, находящимся на самоизоляции, эксперт порекомендовала заняться своим здоровьем и потрать время на карантине на себя.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину контролировать соблюдение москвичами карантинного режима при помощи мобильной связи и официального портала столичной мэрии.