Врач опровергла известный миф об употреблении воды

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Утверждение о необходимости выпивать три литра воды в день, чтобы сохранять здоровье, опровергла в беседе с РИА Новости гастроэнтеролог Анна Денисова. По её словам, показатели следует уменьшить в два раза.

Как рассказала Анна Денисова, медицинской рекомендацией является употребление полутора-двух литров воды в сутки. Три литра можно выпивать, если человек активно занимается спортом и теряет много влаги.

Больший объём противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отёков на ногах, — подчеркнула врач.

Денисова отметила, что у людей в возрасте избыточное употребление воды может вызвать отёки тела. Также объём более двух литров в день вреден для людей с патологиями почек.

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