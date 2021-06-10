Диетолог рассказала, чем опасны соки из пакетов

https://static.news.ru/photo/25bc384e-ca8a-11eb-82df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пакетированные соки содержат большое количество сахара, поэтому употреблять их нужно осторожно. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она пояснила, что человек, съедая, например, апельсин, получает определённое количество сахара. В стакане пакетированного сока содержится уже три или четыре апельсина, его употребление это повышает нагрузку на организм и уровень глюкозы.

Если организм не тратит эту энергию, которая выделяется в процессе усвоения глюкозы, лишнее все откладывается в жир. Поэтому с соками стоит быть аккуратнее, — сказала специалист.

Она также отметила, что следует быть осторожными людям, у которых повышена кислотность. Им не следует пить соки натощак.

По словам диетолога, если хочется выпить свежевыжатого сока, его желательно разбавлять водой. Так, для апельсинового сока вода должна занимать треть от его объёма.

Писарева добавила, что лучше всего утолять жажду тёплой водой, добавив в неё лимон, огурец или мяту. Горячая или холодная вода помогают в жару меньше.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что самым качественным мороженым может считаться то, в составе которого содержится как можно меньше ингредиентов. Она также порекомендовала не есть больше одной порции холодного десерта в день поскольку он содержит достаточно много сахара.