Диетолог назвал самое полезное мороженое

https://static.news.ru/photo/cccd1c66-c8cd-11eb-b11d-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: rutvet.ru

Наиболее качественным мороженым может считаться то, в составе которого содержится как можно меньше ингредиентов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, при выборе мороженого следует внимательно изучить его состав и тогда можно будет подобрать самый полезный вариант. Лучше всего, по мнению диетолога, остановиться на сорбете.

Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем ещё и не было сахара, — подчеркнула Елена Соломатина.

Однако даже самым качественным десертом не следует злоупотреблять. Эксперт посоветовала съедать не более одной порции мороженого в день.

Мороженое — это десерт, и оно содержит достаточно много сахара. А в том же пломбире еще и достаточно много жира. Для здорового человека лимит составляет одну порцию в день, — отметила диетолог.

Что касается людей с заболеваниями ЖКТ, избыточным весом и сахарным диабетом, то им мороженое противопоказано в принципе.

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