Врач объяснил, почему женщин больше среди заболевших коронавирусом

Процент заболевших среди женщин может быть выше, чем у мужчин, потому что первые чаще проверяются на коронавирус. Согласно данным научно-исследовательского противочумного института «Микроб», на долю женского населения приходится 57% заболевших.
На долю мужчин приходится 43%. Но это не зависит от половой принадлежности, считает кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. По мнению врача, женщины просто обследуются чаще, поэтому в процентном соотношении по заболеваемости коронавирусом превосходят мужчин,
К тому же Крючков уверен, что предоставленная институтом «Микроб» статистика минимальная и поверхностная.
Официальной статистики по гендерному распределению в России не существует. Может быть, у Роспотребнадзора есть, но, кроме этого заявления, ничего нет. Думаю, разница всё же небольшая. Она может быть связана с тем, что женщины, например, охотнее обследуются, — рассуждает врач.
Так, если в семье женщины кто-то заболевает, она обязательно проходит обследование и с большей вероятностью сделает тест при наличии каких-либо подозрений, чем мужчина.
Также на показатели может влиять один из факторов заболеваемости. Коронавирус, как правило, регистрируют не у детей и молодёжи, а у людей старшего поколения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первую половину текущего года ситуация с коронавирусом в стране будет оставаться тяжёлой, а окончания пандемии следует ожидать только в 2022 году. Такого мнения придерживается кандидат медицинских наук Николай Крючков.