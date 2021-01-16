Врач объяснил, почему женщин больше среди заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cd645348-585b-11eb-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Процент заболевших среди женщин может быть выше, чем у мужчин, потому что первые чаще проверяются на коронавирус. Согласно данным научно-исследовательского противочумного института «Микроб», на долю женского населения приходится 57% заболевших.

На долю мужчин приходится 43%. Но это не зависит от половой принадлежности, считает кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. По мнению врача, женщины просто обследуются чаще, поэтому в процентном соотношении по заболеваемости коронавирусом превосходят мужчин, приводит мнение эксперта ФАН.

К тому же Крючков уверен, что предоставленная институтом «Микроб» статистика минимальная и поверхностная.

Официальной статистики по гендерному распределению в России не существует. Может быть, у Роспотребнадзора есть, но, кроме этого заявления, ничего нет. Думаю, разница всё же небольшая. Она может быть связана с тем, что женщины, например, охотнее обследуются, — рассуждает врач.

Так, если в семье женщины кто-то заболевает, она обязательно проходит обследование и с большей вероятностью сделает тест при наличии каких-либо подозрений, чем мужчина.

Также на показатели может влиять один из факторов заболеваемости. Коронавирус, как правило, регистрируют не у детей и молодёжи, а у людей старшего поколения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первую половину текущего года ситуация с коронавирусом в стране будет оставаться тяжёлой, а окончания пандемии следует ожидать только в 2022 году. Такого мнения придерживается кандидат медицинских наук Николай Крючков.