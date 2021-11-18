Врач объяснил, почему после прививки могут отсутствовать антитела

Отсутствие антител к коронавирусу после прививки может наблюдаться у пациентов, страдающих от сильного иммунодефицита, заверил врач Андрей Грошев. По его словам, несмотря на то что ослабленная иммунная система не в состоянии адекватно отреагировать на появление инфекции в организме, прививка от COVID-ё9 может облегчить протекание болезни, передаёт «Слово и Дело».

Отсутствие или крайне небольшой синтез антител против коронавируса теоретически возможен у пациентов с тяжёлым иммунодефицитом, так как при этом состоянии, коротко говоря, иммунная система не в силах ответить на контакт с чужеродным веществом (антигеном. — NEWS.ru) выработкой антител, — пояснил Грошев.

Он добавил, что не знает об исследованиях иммунной реакции пациентов с ВИЧ или СПИДом на прививку от коронавируса, однако вакцина помогает таким пациентам облегчить течение болезни. Эксперт напомнил, что узнать о количестве выработанных антител после болезни или прививки можно с помощью анализа, в некоторых регионах России его делают бесплатно.

Ранее в правительстве России определили количество антител, достаточное для защиты от коронавируса и получения QR-кода. По предварительным данным, достаточным титром, который гарантирует защиту от заражения, может стать 350–500 Bau/мл.