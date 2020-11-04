Врач объяснил, почему не стоит бояться рекордного роста заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/b8efe484-1e88-11eb-8223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекордный прирост числа заболевших коронавирусом в России не должен пугать людей, потому что это естественный процесс на фоне высокой заболеваемости. Такое мнение высказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Когда идет подъём, заболевающих людей всегда будет больше, чем выздоравливающих. Выздоравливают те, кто за две, три или четыре недели до этого заразился, когда была низкая заболеваемость. Сейчас высокая заболеваемость, потому и заболевших существенно больше, чем выздоровевших, — рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт.

Он добавил, что процент заболевших и выздоровевших со временем начнёт уравниваться.

Говоря о показателе заболеваемости в РФ, вирусолог отметил, что его можно считать средним на фоне других государств, где в сутки выявляется больше заражений. Он также призвал россиян соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что медики впервые выявили свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 693 454. Из них умерли 29 217 (389 за минувшие 24 часа), выздоровел 1 266 931 (29 217). На лечении находятся 397 306 граждан с подтверждённым COVID-19.

Коронавирус за прошедшие сутки в Москве выявили у ещё 5826 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксирован 445 181 случай COVID-19. Следом по числу заболевших за сутки идут Санкт-Петербург — 1031 и Подмосковье — 569, писал NEWS.ru.