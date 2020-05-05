Врач объяснил опасность коронавируса для астматиков

https://static.news.ru/photo/4ae6233c-8e8b-11ea-b6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, россияне с астмой, как и с другими хроническими болезнями лёгких, должны строго соблюдать режим самоизоляции. При выходе на улицу им надлежит следить за социальной дистанцией и носить маски. Всё это позволит уменьшить риск заражения инфекцией, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус предлагают назвать новым именем из-за его осложнений на сосудах. С таким предложением выступили итальянские учёные. Новое название выглядит так: «микрососудистый COVID-19 сосудов лёгкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом». Именно оно, считают специалисты, подходит для тяжёлой лёгочной коронавирусной болезни.