Врач объяснил опасность коронавируса для астматиков

Люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
По его словам, россияне с астмой, как и с другими хроническими болезнями лёгких, должны строго соблюдать режим самоизоляции. При выходе на улицу им надлежит следить за социальной дистанцией и носить маски. Всё это позволит уменьшить риск заражения инфекцией,
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус предлагают назвать новым именем из-за его осложнений на сосудах. С таким предложением выступили итальянские учёные. Новое название выглядит так: «микрососудистый COVID-19 сосудов лёгкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом». Именно оно, считают специалисты, подходит для тяжёлой лёгочной коронавирусной болезни.
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