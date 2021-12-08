Врач назвала способы распознать сахарный диабет без анализов

Человек может диагностировать сахарный диабет самостоятельно, не обращаясь к врачу и не сдавая специальные анализы. Три признака данного заболевания назвала в интервью РИА Новости врач-терапевт Сури Дадашева.

Выделяют основную триаду симптомов: жажда (постоянная сухость во рту не уходит даже при потреблении больших объёмов жидкости), частое мочеиспускание и постоянное чувство голода, — рассказала врач.

По словам Дадашевой, к ранним проявлениям диабета также можно отнести слабость, потливость, сухость кожных покровов, плохое заживление ран.

Среди причин диабета плохая наследственность, ожирение, артериальная гипертензия.

Людям, находящимся в зоне риска, врач рекомендовала вести здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, быть физически активными и избегать стрессов.

Кроме того, Дадашева рекомендовала один раз в полгода сдавать анализ на глекированный гемоглобин (HbA1c), измеряющий уровень сахара за последние 2–3 месяца. Если показатель выше 6%, следует обратиться к эндокринологу.

Врач отметила: если вовремя выявить пограничное состояние, ситуацию можно скорректировать, не прибегая к медицинским препаратам, просто придерживаясь правильной диеты.

Ранее биохимик Мария Кулешова назвала наиболее полезной воду с содержанием магния и цинка. По её словам, врачи в среднем рекомендуют выпивать два литра воды в день без учёта других напитков. Она добавила, что всего 500 мл воды ускоряют метаболизм на 24–30%.