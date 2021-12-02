Врач назвала самые бессмысленные анализы, которые назначают пациентам

Врач-терапевт Ирина Уфимцева назвала восемь самых бессмысленных анализов, которые доктора часто назначают пациентам. Их проведение не имеет никакого смысла, сообщает «АиФ».

Эти анализы дают сомнительный результат либо подтверждают ранее проведённые исследования. Проверка уровня лептина — гормона, который контролирует обмен веществ в организме, не имеет никакого смысла. Его снижение в организме вызывает чувство голода, переедание и вытекающий отсюда набор веса. Но переедание и так безошибочно указывает на уровень лептина, а лечения этой проблемы не существует. И это делает данный показатель лишённым смысла.

Бесполезен анализ крови на определение кортизола — этот уровень гормона повышается от незначительного стресса или даже от небольших отступлений по подготовке к сдаче такого анализа. Стоит быстрым шагом дойти до поликлиники или плохо выспаться перед забором крови, как показатель тут же повысится.

Непоказательна проверка наличия антител к вирусу Эпштейна-Барра и цитомегаловирусу. Всё население планеты переносит их ещё в детстве и антитела к ним есть едва ли не с рождения у каждого. Такой же характер носит проверка на хеликобактер пилори — уж лучше провести гастроскопию или биопсию, считает врач.

Тест на онкомаркер СА125, который обычно назначают женщинам для проверки яичников тоже не имеет смысла, так как результаты не дают однозначного ответа в случае положительного показателя. Это может быть связано как с раком, так и с рядом других проблем в организме.

Нет смысла в сдаче повторного анализа на антитела к ТТГ — тиреотропному гормону. Такое исследование проводят на тиреотоксикоз. Но если диагноз уже установлен, повторные проверки не нужны.

Ненужными терапевт назвала регулярные проверки на уровень инсулина и С-пептид. Пересдача анализа каждые шесть месяцев не несут пользы. Также нет нужды сдавать кровь на Beta-Cross laps и остеокальцин, так как в этой проверке нет однозначного результата.

Ранее немецкие учёные нашли способ определить приближение смерти пациента по анализу крови. Они выявили несколько биомаркеров, которые могут указать на кончину пациента в ближайшие несколько лет.