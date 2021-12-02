Врач назвала самые бессмысленные анализы, которые назначают пациентам

Врач-терапевт Ирина Уфимцева назвала восемь самых бессмысленных анализов, которые доктора часто назначают пациентам. Их проведение не имеет никакого смысла, сообщает «АиФ».
Эти анализы
Бесполезен анализ крови на определение кортизола — этот уровень гормона повышается от незначительного стресса или даже от небольших отступлений по подготовке к сдаче такого анализа. Стоит быстрым шагом дойти до поликлиники или плохо выспаться перед забором крови, как показатель тут же повысится.
Непоказательна проверка наличия антител к вирусу Эпштейна-Барра и цитомегаловирусу. Всё население планеты переносит их ещё в детстве и антитела к ним есть едва ли не с рождения у каждого. Такой же характер носит проверка на хеликобактер пилори — уж лучше провести гастроскопию или биопсию, считает врач.
Тест на онкомаркер СА125, который обычно назначают женщинам для проверки яичников тоже не имеет смысла, так как результаты не дают однозначного ответа в случае положительного показателя. Это может быть связано как с раком, так и с рядом других проблем в организме.
Нет смысла в сдаче повторного анализа на антитела к ТТГ — тиреотропному гормону. Такое исследование проводят на тиреотоксикоз. Но если диагноз уже установлен, повторные проверки не нужны.
Ненужными терапевт назвала регулярные проверки на уровень инсулина и С-пептид. Пересдача анализа каждые шесть месяцев не несут пользы. Также нет нужды сдавать кровь на Beta-Cross laps и остеокальцин, так как в этой проверке нет однозначного результата.
Ранее немецкие учёные нашли способ определить приближение смерти пациента по анализу крови. Они выявили несколько биомаркеров, которые могут указать на кончину пациента в ближайшие несколько лет.