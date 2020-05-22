Врач назвала причину ложноположительных тестов на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/7359a4e4-9c67-11ea-aeea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о результатах изучения первых данных по антителам к коронавирусу. По её словам, они могут появляться у людей с ревматологической патологией.

Это особенность их иммунного ответа, и это не значит, что имеются именно те антитела, которые будут защищать человека от последующего инфицирования [коронавирусом] или как-то облегчать инфицирование, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Руженцова подчеркнула, что пока рано говорить о том, каким образом можно трактовать наличие у человека антител к COVID-19. Сейчас нет данных об интенсивности и продолжительности защиты.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.